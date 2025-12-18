Brock Lesnar se retiraría en SummerSlam 2026

Hace unos días, el reconocido medio Sports Bash reportó como un hecho el que la gran Superestrella WWE, Brock Lesnar, se retirará en el 2026. Su reporte indica, específicamente, que Brock Lesnar acabará su carrera en WWE y en la lucha libre profesional con una gran lucha en el evento premium SummerSlam 2026.

Según el reporte, el retiro de Lesnar tendrá una gira, la cual empezará en febrero del próximo año hasta llegar para una lucha en SummerSlam 2026, que se realizará el sábado primero de agosto y sábado 2 de agosto, desde el U.S. Bank Stadium en Mineápolis, Minnesota.

► Todo parece indicar que Brock Lesnar se retiraría de WWE y la lucha libre en SummerSlam 2026

Esta ciudad es importante para Brock, porque asistió a la Universidad de Minnesota, en donde tuvo un desempeño excelente en lucha olímpica, y aunque Lesnar nació el 12 de julio de 1977 en Webster, Dakota del Sur, él, por agradecimiento, y por marketing también, en WWE siempre señalaban que luchaba desde Minneapolis.

SummerSlam será el primer evento de WWE que se realice en un estadio en Minneápolis. El reporte de Sports Bash indica que Brock Lesnar se considera actualmente un luchador semi-retirado, aunque ya en el pasado Lesnar ha dicho muchas veces que se retira, y el dinero siempre lo hace volver.

Sumado a este reporte, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Melzer señaló que sí ha escuchado rumores de que Brock Lesnar quiere retirarse de WWE en 2026, aunque no está confirmado:

“Sí sé que la idea de que Brock Lesnar se retire en 2026 no es descabellada. Es absolutamente algo que estuvo sobre la mesa para este año, ¿sabes? Cualquier cosa que esté tan a largo plazo… quiero decir, él no se ha comprometido verbalmente a retirarse, ni lo ha hecho público, a diferencia de AJ Styles, quien ha sido bastante claro en que se retira este año.

«Pero, ya sabes, definitivamente ha existido la idea de que esta sea, por así decirlo, la gira de despedida de Lesnar. O sea, que va a tener su última serie de combates, la cual terminaría en algún punto de este año”.