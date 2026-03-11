Brock Lesnar se habría rehusado a perder hasta su retiro

Brock Lesnar regresó a la WWE en el episodio del 23 de febrero de RAW junto a Paul Heyman, donde lanzó un reto abierto para WrestleMania 42. Semanas después, la WWE aún no ha confirmado quién se enfrentará a él en el escenario más importante del año, y eso supone un problema para la compañía en este momento, aunque casi con seguridad que tendrá su espacio para el evento.

► El dilema de WWE con Brock Lesnar

El futuro de Brock Lesnar en WrestleMania podría ser más complicado de lo que los fans creen, y un nuevo informe sugiere que se debe a una importante exigencia, ya que Self Made Pro reveló durante un episodio reciente de Self Made Session que Lesnar y Paul Heyman habrían comunicado a los directivos de la WWE y al equipo creativo que «The Beast Incarnate» no debería perder otro combate antes de su retiro. Según el informe, esta postura está creando un serio dilema para la WWE, ya que la compañía intenta determinar el rumbo de Lesnar de cara a WrestleMania 42.

«Así que este es el problema. Saben que el público quiere a Oba. Brock Lesnar y Paul Heyman básicamente han comunicado a la WWE y al equipo creativo que Brock no debería perder hasta su retiro«.

El referido informe explicó que esta postura limita las opciones de la WWE en cuanto a posibles combates de ensueño que la compañía normalmente consideraría para Lesnar. Sin embargo, el problema es que un combate entre Brock Lesnar contra Oba Femi o contra Gunther probablemente requerirían que Lesnar asumiera la derrota, algo que, según se informa, no quiere hacer.

Si el informe es cierto, la negativa de Lesnar a perder podría ser una de las razones clave por las que la WWE tiene dificultades para asegurar a su oponente en WrestleMania hasta este momento.