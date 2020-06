A diferencia de su encontronazo con Goldberg en el PPV SummerSlam 2019, Matt Riddle no había hablado de su encontronazo con Brock Lesnar este año en el Royal Rumble 2020. Pero ahora ya rompió su silencio, y realizó una curiosa analogía en relación a su decisión de no darse por vencido hasta obtener su combate soñado. Lo hizo en una entrevista reciente con Alex McCarthy de talk SPORT:

► Brock Lesnar rechazó a Matt Riddle, pero no se dará por rendido

"Seamos sinceros: quiero enfrentarme al campeón, a cualquiera que tenga el título en este momento. Pero si yo tuviera que elegir, en un escenario soñado, me encantaría luchar contra Brock Lesnar por el título mundial en WrestleMania tras ganar el Royal Rumble. Sí, aunque ellos no quieran hacerlo. Pero ese es mi escenario soñado y es lo que quiero. Quedé con el corazón roto después de mi confrontación con Brock Lesnar. Me dijo que nunca iba a ocurrir una lucha entre nosotros.

"Pero no estaba enojado por oír eso, no estaba triste, estaba más que todo simplemente desconsolado. Pero es como cuando una chica te rechaza cuando la invitas a una cita. Oye, eso no significa que te des por vencido por completo. Está bien, hay que volver a la pizarra. ¿Qué pasó? Tal vez le entré demasiado fuerte y la asusté. Tal vez fui muy insistente. Tal vez se ahora de intentar algo diferente para convencer a la chica, ¿no es así? Así también es como yo veo que se ha desarrollado este escenario con Brock Lesnar".

"Ahora, con Brock Lesnar... no sé si deba mencionar su nombre (risas). Ya en el Royal Rumble, Paul Heyman y su guarda de seguridad, está bien, no diré su nombre [en referencia a Lesnar], vinieron hacia mí y en una manera muy a lo Vince McMahon me dijeron: 'No chance in hell!' Me puso el brazo alrededor del cuello, como si fuéramos amigos, y luego me dijo que nunca iba a tener oportunidad, así se congelara el infierno, de tener esa lucha contra él y que tendría mejor suerte si me pusiera a hacer otra cosa".