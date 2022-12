Brock Lesnar quería ir a TNA: ¿por qué no lo hizo?

Brock Lesnar ha trabajado durante la mayor parte de su carrera como luchador en la WWE pero también lo hizo en otras compañías. En la NWA en el 2000 y 2001. En NJPW en 2005 y 2006. Y en la Inoki Genome Federation en 2007. En esta última solo tuvo un combate, fue por el Campeonato Third Belt IWGP contra Kurt Angle.

Y justamente con ambos guerreros continuamos pues «The Wrestling Machine» acaba de dar a conocer que «The Beast Incarnate» pudo haber trabajado para TNA (ahora IMPACT! Wrestling) en un reciente episodio de su podcast.

I guess their match in IGF is probably the most forgotten major Angle/Lesnar match but it really wasn't bad. pic.twitter.com/j5ALQfbkTk — Puro Central Shop (@purocentralshop) April 25, 2015

► Brock Lesnar quería ir a TNA

“Está bien, Brock me llama. Ya no está en la WWE. Me dice: ‘Escucha, ¿puedes conseguirme un trabajo en TNA?’. Probablemente ni siquiera debería estar diciendo esto ahora. ¿Pero sabes que? A Brock no le importa. Me dijo:: ‘Oye, ¿qué estás haciendo?’. Y le dije lo que estaba haciendo. Él dijo: ‘Si puedes conseguirme eso, iré’. Me acerqué a TNA y me dijeron: ‘No, no le vamos a dar esa cantidad de dinero’.

«Creo que estaban con el presupuesto al máximo, realmente no podían dar más dinero. Yo estaba ganando mucho dinero. Sting estaba ganando una buena cantidad de dinero, y luego tenías un montón de muchachos en el elenco. Ya sabes, TNA, la familia Carter lo financió durante mucho tiempo, y luego TNA comenzó a ganar su propio dinero, pero no fue suficiente para traer a otro tipo por siete cifras al año. No creo que fueran lo suficientemente capaces de hacer eso”.

¿Os gustaría que Brock Lesnar hubiera luchado en TNA?