Brock Lesnar no tiene previsto volver a la UFC

Como se informó en su momento, Brock Lesnar rechazó la idea creativa de Triple H de que luchara en contra de Bray Wyatt en WrestleMania 39, y fue La Bestia Encarnada quien decidió personalmente enfrentarse a Omos en la próxima WrestleMania 39, en una decisión que sorprendió a muchos. Además, es prácticamente un hecho de que el ex Campeón WWE se tomará un tiempo fuera de los encordados luego de que afronte este combate, lo cual no es raro considerando la naturaleza de su contrato.

► Dana White habla de Brock Lesnar

Brock Lesnar podría haber estado diciéndole a la gente detrás del escenario en la WWE que está terminando su tiempo fuera de la WWE, pero lo más probable es que no tenga ninguna relación con la UFC, donde estuvo entre el 2008 y el 2011, ganando mucho más dinero en la WWE. Dejó atrás esa carrera en UFC después de regresar a WWE en 2012 luego de que perdiera el Campeonato de Peso Completo UFC, y aunque tuvo una aparición en el octágono en 2016 en un enfrentamiento contra Mark Hunt que contó con la venia de Vince McMahon, no ha regresado desde entonces.

Embed from Getty Images

El mandamás de la UFC, Dana White, habló sobre Brock Lesnar durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, y se refirió a la Superestrella de la WWE en muy buenos términos, e indicó que La Bestia Encarnada no tiene nada más que probar, y que lo más probable es que no regrese para otra pelea en el octágono.

“Brock y yo tenemos una gran relación, y siempre la hemos tenido, pero no creo que Brock quiera pelear más. Brock ha ganado mucho dinero. Entró en el UFC y ganó el título de peso completo. No tiene nada más que probar. No creo que él quisiera hacerlo.”

En general, Lesnar tuvo un récord de 5 victorias y 3 derrotas en el UFC, sin contar el resultado contra Mark Hunt, el cual no se oficializó luego de que diera positivo de clomifeno y le quitaran la victoria que había logrado en el octágono. A pesar de su corta estancia, al luchador de la WWE se le considera uno de los campeones de peso completo más dominantes en la historia de la UFC.