El conflicto Brock Lesnar-Matt Riddle: ¿legítimo o historia?

La «Reality Era» supone un arma de doble filo para WWE, en su uso extendido hasta esta etapa (simplemente denominada «The New Era»). Si bien que conozcamos tantos reportes acerca de los conflictos de sus Superestrellas tras bambalinas permite jugar de gran manera con las historias, el caso del suceso protagonizado por Brock Lesnar y Matt Riddle pone de manifiesto su contraparte: la propia compañía McMahon puede mostrar sus cartas fácilmente si es ella misma quien difunde uno de esos reportes.

Y aquí quizás levante suspicacias el hecho de que Ryan Satin ejerciera de fuente original, desde el pasado noviembre «corresponsal de noticias» de WWE Backstage, quien recordemos, difundió la noticia de que Sasha Banks hizo una sentada entre bastidores de WrestleMania 35, quejosa de su manejo. Publicación que le costó una disculpa pública por su contrastada falsedad, pero que durante varios meses la mayoría de medios compramos como cierta. Así, ante tal capacidad vírica, quién sabe si WWE instó a FOX a ficharlo en realidad, más bien, como difusor de chismes.

Luce lógico pues que muchos seguidores juzgaran extraño que tras el supuesto incidente entre Brock Lesnar y Matt Riddle en Royal Rumble 2020, la propia McMahonlandia diera pie a una continuación del conflicto, con un vídeo en el que «The Original Bro», después de su rápida eliminación de la campal, declaraba lo siguiente.

De verdad quería ponerle las manos encima… de verdad quería ponerle las manos encima a Brock […] No me importa lo que él diga […] No depende de él.

No me gusta que me digan que no, especialmente cuando uno trabaja tan duro como yo […] haré que ese combate ocurra y acabaré con su carrera […]