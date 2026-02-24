Brock Lesnar lanza reto abierto para WrestleMania

Brock Lesnar comenzó su camino a WrestleMania, unque ahora no tiene un rival para el evento magnno de WWE.

Brock Lesnar y Paul Heyman hicieron su imponente entrada para encender la especulación rumbo a WrestleMania. Con el habitual porte desafiante de “The Beast” a su lado, Heyman tomó el micrófono para lanzar una pregunta directa: ¿quién será el oponente de Brock en el evento magno?

El «sabio» aseguró que no hay nadie en el roster con el valor suficiente para plantarse frente a Lesnar, pero dejó claro que la oportunidad está sobre la mesa. Acto seguido, mostró un calendario con las fechas confirmadas en las que su cliente aparecerá antes de WrestleMania, invitando a cualquier superestrella a aceptar el reto cara a cara.

Calendario de apariciones de Brock Lesnar

  • Esta noche – Atlanta
  • 16 de marzo – San Antonio
  • 30 de marzo – Boston
  • 6 de abril – Houston
  • 13 de abril – Sacramento

Heyman recalcó que esas cinco fechas representan cinco oportunidades para que alguien dé el paso al frente y asegure el combate más grande de su carrera. Tras lanzar el desafío abierto, Lesnar y Heyman se retiraron rumbo a backstage sin recibir respuesta inmediata, aumentando la intriga sobre quién se atreverá a enfrentar a “The Beast” en WrestleMania.

