Brock Lesnar habría firmado nuevo contrato para volver a WWE

El regreso de Brock Lesnar a WWE en la Noche 2 de SummerSlam 2025 ha generado reacciones divididas. Mientras unos estaban emocionados, otros cuestionaron la integridad de la compañía, puesto que «The Beast Incarnate» fue mencionado explícitamente en las acusaciones de Janel Grant, y si bien no se ha demostrado su culpabilidad en el asunto, tampoco parece que vaya a ser el caso, a tal punto que el equipo legal de TKO habría autorizado su regreso hace pocas semanas.

► Brock Lesnar está de vuelta

Durante la reciente edición del Ariel Helwani Show, le preguntaron a Paul Heyman sobre el regreso de Brock Lesnar a la compañía, quien resaltó su valor en la compañía. Además, cuando se le preguntó si había un nuevo contrato, Paul Heyman confirmó que está seguro de que sí, sin revelar mayores detalles.

«Oh, estoy seguro de que hay un nuevo contrato de por medio».

Heyman continuó diciendo en la entrevista que «todo en la vida recibe críticas» en referencia a los cuestionamientos sobre el regreso de Lesnar, que no fue 100% aprobado. Triple H reaccionó a los cánticos de Brock Lesnar después de SummerSlam, y mencionó que WWE era su casa, dando a entender que estaban encantados con tenerlo de vuelta.

Lesnar volvió a la WWE luego de estar dos años fuera, tiempo que se incrementó a raíz de las acusaciones de Janel Grant. Ahora que ha aparecido en escena, parece una obviedad de que tendrá una rivalidad contra John Cena, en lo que será el último enfrentamiento entre ellos antes de que se consume el retiro del 17 veces Campeón Mundial.