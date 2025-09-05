Brock Lesnar estaría en SmackDown para confrontar a John Cena

Tras lo sucedido en el final de SummerSlam, John Cena vs. Brock Lesnar se planea para Wrestlepalooza este 20 de septiembre, en lo que será el primer evento premium que WWE transmita desde ESPN en los Estados Unidos de América, y la compañía ya estaría preparándose para aquello.

► John Cena vs Brock Lesnar se confirmaría para Wrestlepalooza

Precisamente, con la presencia confirmada de John Cena, en lo que será una de sus ocho apariciones recientes en la WWE, la compañía ya estaría planeando trabajar para su rivalidad contra Brock Lesnar, lo que implicaría que su presencia también será un hecho en el programa.

Precisamente, Sean Ross Sapp informó en Fightful Select que se espera que Brock Lesnar esté en Chicago esta semana. El periodista mencionó que fuentes de la WWE han confirmado su viaje a la ciudad. Si bien el combate para Wrestlepalooza entre Cena y Lesnar no está oficializado toda´via, se espera que la presencia de ambos en el programa de este viernes se encamine en esa dirección.

John Cena acaba de salir de una rivalidad contra Logan Paul en el que ambos se enfrentaron en Clash of Paris, y lamentablemente no tuvimos la aparición de Lesnar allí. Ahora, con Wrestlepalooza a la vuelta de la esquina, solo el tiempo dirá cómo resultará el encuentro final previsto entre Cena y Lesnar, quienes revivirán una rivalidad que mantuvieron hace una década.

Lesnar hizo su regreso en SummerSlam por primera vez en dos años luego de haber permanecido ausente por ser mencionado en las acusaciones que pesan sobre Vince McMahon en el caso seguido por Janel Grant. El solo hecho de su presencia en pantallas hace un mes tendría la venia de la parte legal de TKO.