¿Brock Lesnar es una estrella mayor que John Cena?

El pasado año 2022, la Clase del 2002 de Ohio Valley Wrestling, el antiguo territorio de desarrollo de la WWE, celebró 20 años. Entonces recordamos que los cuatro nombres más grandes que formaron parte de ella fueron John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar y Batista. Los cuatro forjaron carreras históricas como Superestrellas. Y recientemente Matt Hardy los estuvo comparando en su podcast, The Extreme Life of Matt Hardy. El veterano luchador de AEW considera a Cena como el más influyente pero a Lesnar como la estrella más grande.

The OVW 4 class of 2002 have now officially all had their 20 year anniversary’s in @WWE this year.

A total of 46 world championships between the 4.

Greatest developmental class ever and we are getting old. pic.twitter.com/yHXCuANnGs

— Wrestle Ops (@WrestleOps) June 29, 2022