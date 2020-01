Luego de múltiples especulaciones, se ha confirmado cuál será el papel del todopoderoso Brock Lesnar en el Royal Rumble 2020.

Pese a todas las críticas por la «falta de lógica», la WWE se decantó por la opción de hacer que el Campeón WWE sea partícipe de la batalla campal que dará al ganador una oportunidad titular por un campeonato máximo en WrestleMania 36.

Y es que las críticas, de personas como Dave Meltzer, pasan exactamente por este hecho. Si Brock Lesnar es el Campeón WWE, ¿para qué darle la oportunidad de tener otra lucha titular en WrestleMania?

Pero, bueno, regresando al punto de la noticia, debemos informarles que en la más reciente edición de Monday Night Raw, el abogado de Lesnar, Paul Heyman, confirmó la presencia de Lesnar en la batalla campal de 30 hombres del próximo Rumble. Así lo reportamos en nuestra cobertura:

«La bestia» hace su ingreso al cuadrilátero con su «abogado» Paul Heyman, y el público abuchea sonoramente.

«Feliz año para todos» dice Paul Heyman antes de presentar al Campeón WWE, luego se pregunta quién atreverá a retar a «La bestia».

El público abuchea y Heyman les dice «Nadie se atreve a abuchear a Brock Lesnar». Les recuerda que él «conquistó» al Undertaker y acabó con su racha.

Dice que Lesnar tiene algo que no ha conquistado, y anuncia que «La bestia» participará en la batalla campal de 30 hombres en el PPV, así cada uno podrá tener un poco de Brock Lesnar. Dice que entrará en primer lugar y que Roman Reigns, Seth Rollins y cualquiera puede enfrentarse a «La Bestia», y a pesar de eso, saldrá victorioso. El público continúa abucheando.

«Esto no es una predicción, es un spoiler.»

Lesnar no defenderá el Campeonato en la batalla campal, a diferencia de lo ocurrido con Roman Reigns en el 2016.

.@HeymanHustle just revealed on #RAW that the #WWEChampion @BrockLesnar is entering the Men's #RoyalRumble Match as the NUMBER ONE ENTRANT! pic.twitter.com/bzB6iqj9RW

— WWE (@WWE) January 7, 2020