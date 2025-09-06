Brock Lesnar destrozó a Sami Zayn y John Cena

En la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo el legendario John Cena apareció para despedirse de la marca azul en la misma arena en donde debutó hace varias décadas, la Allstate Arena de Rosemont – Chicago, Illinois, cuando, de la nada, el nuevo Campeón de los Estados Unidos WWE, Sami Zayn, apareció para decirle que quería agradecerle todo lo que hizo por él dándole una oportunidad de luchar por su título. Cena aceptó.

Ambos empezaron forcejeando, con Sami intentando llevarse la victoria, pero no la iba a tener fácil después de los últimos combates del 17 veces Campeón Mundial, quien replicó enviando a su rival contra uno de los esquineros, cayendo ambos por el impulso. La acción fue de ida y vuelta y Cena se mostró insistente buscando el triunfo, primero con un Attitude Adjustment y luego con un Pop Up Powerbomb, en homenaje a Kevin Owens.

► Así fue como Brock Lesnar atacó a Sami Zayn y John Cena en SmackDown

Cena falló una embestida y Sami encontró una apertura, aunque falló la Helluva Kick, y Cena contraatacó con un Angle Slam, otro homenaje. Ambos entraron a un nuevo intercambio y ambos quedaron tendidos cuando se aplicaron un lazo de parte y parte. Cena fue con un Ankle Lock y Sami pugnaba por llegar a las cuerdas, aunque logró revertirlo. Cena seguía insistiendo yendo con el STF, pero tampoco tuvo éxito. Sami fue por la Helluva Kick, pero Cena lo interceptó y consiguió otro Ajuste de Actitud, pero la cuenta se quedó en dos.

Sami se recuperó y conectó una Helluva Kick, pero Cena resistió el conteo. Cena volvió a interceptar un ataque de Sami y preparó un nuevo Attitude Adjusment, pero cambió de opinión y lo convirtió en un GTS, pero Sami volvió a resistir. Cena volvió a conseguir una cuenta de dos con una lanza, pero nada, y el público pedía un RKO. Cena intentó dicha maniobra, pero fue bloqueada y decidió ir por un Attitude Adjusment desde la tercera cuerda, pero tardó en hacer el toque de espaldas y cubrir.

Finalmente, Brock Lesnar llegó y, tras atacar al réferi y a Sami con un F5, y aplicó la misma dosis a Cena y el público lo abucheó.