Brock Lesnar destroza a John Cena en Wrestlepalooza

por

La lucha entre John Cena y Brock Lesnar no fue lo que los aficionados esperaban: pese a que Cena dio lo mejor de sí, mostrando resiliencia y combatividad, no logró imponerse frente a la fuerza imparable de Lesnar.

El combate comenzó con Paul Heyman presentando a Lesnar, reviviendo la clásica dupla que tantas veces ha sacudido los rings.

Lesnar tomó el control de inmediato, arrinconando a Cena y llevándolo directamente a Suplex City. Cena respondió con corazón, conectando tres Ajustes de Actiturd consecutivos, pero la cuenta se quedó en dos y no fue suficiente para cambiar el rumbo.

Lesnar recuperó el control y ejecutó cinco F5 seguidos, sellando la victoria y dejando claro que sigue siendo una fuerza dominante en el ring.

Tras la lucha, Lesnar continuó atacando a Cena, dejando a la afición con la sensación de que este reencuentro fue más un recordatorio del poderío de Brock que una verdadera contienda equilibrada.

► Lo que sigue para Brock Lesnar y John Cena

Con esta contundente victoria, Lesnar se reafirma como una amenaza inigualable, mientras que Cena queda ante la incógnita de si habrá una revancha o si este capítulo marca el fin de su era de enfrentamientos con el “Animal”.

LA LUCHA SIGUE...
