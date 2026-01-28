Brock Lesnar confirma su participación en el Royal Rumble

Aunque no se le ve por WWE desde Survivor Series 2025, parece claro que Brock Lesnar será uno de los protagonistas del inminente «Road To WrestleMania» que arranca en apenas 72 horas con la celebración de Royal Rumble 2026.

Según informó días atrás Dave Meltzer, se espera que Lesnar participe en la batalla varonil que da nombre al «premium live event» de cara a construir un duelo contra Gunther sobre WrestleMania 42. Más recientemente, PWInsider suscribió lo expuesto por Meltzer: Lesnar sería una de las sorpresas para la cita del sábado.

Pues bien, ya no es una sorpresa. Hoy, durante su aparición en ‘The Pat McAfee Show», el propio Lesnar ha desvelado motu propio que formará parte del Rumble de 30 hombres. Se trata pues de su primera implicación en el combate desde la entrega de 2023, donde salió en decimosegundo lugar y apenas estuvo sobre el ring dos minutos, antes de quedar eliminado a manos de Bobby Lashley.

► Royal Rumble 2026: cartel actualizado

Seguidamente, todo lo que presenta por el momento Royal Rumble 2026, a celebrarse este sábado 31 de enero desde la King Abdullah Financial District Arena en Riad (Arabia Saudita).

As first announced on the @PatMcAfeeShow, @BrockLesnar will compete in the #RoyalRumble Match and has predicted that he will win! pic.twitter.com/uCiaUUZObE — WWE (@WWE) January 28, 2026