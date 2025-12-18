La vez que Brock Lesnar ayudó a Tony Ferguson

El ex-peleador de la UFC «El Cucuy» Tony Ferguson revela la ocasión en que la Superestrella WWE «La Bestia» Brock Lesnar lo ayudó en un mal momento a raíz de haber sufrido ocho derrotas de manera consecutiva. También comenta acerca de su salida de la UFC y su próximo combate en Misfits Boxing.

► En palabras de Tony Ferguson

Sobre convertirse en campeón de boxeo

“Sí, claro que lo creería. Solo era cuestión de tiempo. El UFC me mantuvo ocupado muchos años, pero cambiar de deporte es lo que hacemos. Los deportes son como temporadas. Aquí estamos: Misfits Boxing, 20 de diciembre en Dubái. Vamos a volver y a unificar cinturones.”

La experiencia de boxear por primera vez

“Primero, tuve que ponerme zapatos. Segundo, cuando se encienden las luces, algo cambia. Cuando entré en Misfits fue totalmente diferente. No ver el logo del UFC por todas partes cambió mi mentalidad. Fue como un nuevo comienzo. Algo se activó dentro de mí.”

La pérdida de motivación en el UFC

“Después de la pandemia algo cambió en mí. Ya no se sentía igual. No me afectaba como antes. Todo lo de Khabib, el récord, las rachas… ya no me llegaba igual.”

Su mentalidad competitiva

“Yo no soy uno de ustedes. Yo soy yo. Yo entro ahí y gano campeonatos.”

Sobre su primer combate de boxeo

“Era mi primer combate, claro que podían burlarse, pero mi rival venía de un entorno de pelea real. Nunca he aceptado peleas fáciles. Tengo 41 años y sigo entrenando duro.”

Sobre retirarse

“Nunca me voy a retirar. Quita esa palabra de ahí. ¿Por qué voy a escuchar a alguien que no ha estado en mis zapatos?”

La conversación con su entrenador Brock Lesnar

“Brock siempre me decía: ahorra dinero, paga impuestos. Me dijo que buscara una segunda pasión cuando llegara ese momento.”

Su verdadera pasión

“El deporte es mi pasión. Competir a alto nivel es lo que amo. Cuando hablo, la gente escucha. Y cuando escucha, gana.”

La importancia de los entrenadores

“Muchos entrenadores olvidan lo que es ser atleta. Esto no es ordenar y mandar. Si haces eso, la gente se quema.”

Reinventarse después de la pandemia

“Tuve que despedirme del viejo yo. A través del sparring y el trabajo duro recuperé una parte de mí que había perdido.”

La ciencia del entrenamiento

“Ahora estoy poniendo números a todo. Sé exactamente lo que está pasando. Estoy trabajando en mejorar mi porcentaje de finalización.”

TONY FERGUSON GETS HIS FIRST WIN IN 6 YEARS LETS GOOOOOO!! #XSeries22pic.twitter.com/sxOCrSwK2S — Championship Rounds (@ChampRDS) August 30, 2025

¿El boxeo es su segunda pasión?

“Entiendo por qué Brock lo diría, pero el wrestling es mi vida. Quiero ser entrenador universitario de lucha.”

Comparación Misfits vs UFC

“No tengo nada malo que decir del UFC. Me gané mi lugar allí. Misfits tiene una vibra diferente. Está muy bien organizado.”

Un nuevo comienzo

“Esto era necesario. El MMA se había vuelto algo estancado para mí. Las temporadas cambian. Los deportes cambian. Si no le das agua, nutrientes y sol a la planta, no crece. A veces tienes que mover la planta a otro sitio para que vuelva a crecer.”