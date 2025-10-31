Brock Anderson vs. Mads Krule Krugger en MLW x Don Gato Tequila: Live Special 

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Brock Anderson se enfrentará a Mads Krule Krugger por el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

Hay cuentas pendientes en la Ciudad Santa. Tras lo que Mads Krule Krugger le hizo a CW Anderson en la Cámara de los Horrores, Brock Anderson dice que hay un precio que pagar, y que viene a cobrarlo.

Tras la ausencia de CW Anderson en la brutal lucha de la Cámara de los Horrores, este combate se ha vuelto personal para la familia Anderson. Para este encuentro tan especial, el padre de Brock, el legendario Arn Anderson, volverá al ringside para apoyar a su hijo en un espectacular evento triple, demostrando la misma garra, pasión y estrategia que lo convirtieron en una de las figuras más respetadas del deporte.

Con “El Ejecutor” diseñando la estrategia y apoyando a su hijo, Brock llega a Charleston preparado para el combate de su vida y la oportunidad de traer el título mundial de peso completo a casa para los Anderson por primera vez.

Mads Krule Krugger, la «Mano Negra de CONTRA» de 2,13 metros, ha sido una fuerza casi imparable desde que conquistó el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW. Dominando la competencia con pura brutalidad, Krugger ha provocado que prácticamente todos los contendientes de la liga lo deseen. Frío, metódico e implacable, el campeón ahora se enfrenta a un retador impulsado por el legado, la sangre y la venganza.

El legado de los Anderson en Charleston y las Carolinas es profundo, remontándose décadas antes de que Arn alcanzara la fama. Generaciones de Anderson han luchado con ahínco en toda la región, forjándose una reputación de tenacidad. Ahora, ese legado regresa a sus raíces mientras Brock Anderson lucha no solo por el oro, sino también por el orgullo familiar y la redención.

El combate por el campeonato se disputará bajo las reglas del Bunkhouse Match, una modalidad nacida en el Sur de Estados Unidos y popularizada por hombres aguerridos que saldaban cuentas a golpes. No hay descalificaciones, ni conteos fuera del ring, y todo vale.

¿Podrá Brock Anderson vencer al monstruo y hacer historia como el primer Anderson en ostentar el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW? ¿O continuará Mads Krule Krugger su reinado de terror como la implacable «Mano Negra de CONTRA»?