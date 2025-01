Brock Anderson rechazó la renovación con AEW

El 23 de octubre de 2023, Brock Anderson, hijo del icónico WWE Hall of Famer «The Enforcer» Arn Anderson, anunciaba en redes sociales su salida de AEW. En ningún momento hubo una aclaración acerca del motivo. Pero finalmente -en una reciente sesión virtual de firma de autógrafos de K&S WrestleFest– él mismo revela que rechazó la renovación.

► No quiso renovar

«Probablemente después de dos años sentí que no era el camino correcto. En retrospectiva, todo está más claro. Era una empresa completamente nueva. Solo habían hecho un puñado de shows de televisión antes del COVID. Luego llegó la pandemia. En cierto sentido, era el mejor lugar para mí porque no es como si pudiera estar en las indies; no estaban funcionando. Al menos estaba allí. Cuando estaba allí, Cody estaba también. Estábamos en Jacksonville, en Daly’s Place. Durante los días de grabación de TV, reunían a todos los chicos jóvenes, algunos de los veteranos nos veían y nos decían: ‘Eso estuvo bien, esto estuvo mal’. En ese aspecto, fue bueno. Como dije, era una empresa nueva y estábamos en medio de una pandemia global. No sabíamos si íbamos a desarrollar un centro de entrenamiento ni nada de eso; era todo muy temprano. Solo pensabas: ‘Está bien, seguiremos haciendo esto y veremos qué pasa, veremos cómo nos hacen crecer’.

Cuando salimos de la pandemia y comenzamos a funcionar, todo eran grabaciones de televisión, pero esa escuela de entrenamiento nunca llegó. Después de hacer esas luchas de cinco minutos en Universal, realmente no puedes mejorar haciendo eso. Es demasiado poco tiempo, no aprendes a luchar. Después de un año y medio, pensé: ‘Esto es… es genial, me encantaba la gente allí, aprecio la oportunidad, Tony [Khan] y todos ellos’. Pero, para donde yo estaba, necesitaba estar en un lugar donde pudiera tener más repeticiones y aprender el negocio. Me enviaron otra oferta, querían renovar el contrato que tenía, pero no era suficiente, así que pensé: ‘Tal vez no sigamos con esto y sigamos por caminos separados’. Creo que fue la mejor decisión que he tomado. Si me hubiera quedado allí, trabajando las cinco o seis veces al año que tenía garantizadas, nunca habría tenido al mentor que tengo aquí a mi izquierda [CW Anderson] ni todo el conocimiento que he absorbido en este corto tiempo.»