La pugna por ser la cara femenil de AEW se dará en All In dentro de poco más de tres semanas, cuando Mercedes Moné defienda el Campeonato TBS ante Britt Baker. Y ni si quiera se trata del título más importante de la división.

AEW no podía resistirse a enfrentar a Baker nada más regresar de su asueto (motivado por problemas de salud) contra Moné, quien ahora luce definitivamente como ruda y cuenta con el apoyo de la poderosa Kamille. Un choque sin duda digno del megaevento británico, muy bien construido, aunque esta semana Baker no hiciera acto de presencia al estar, según Moné, suspendida (cortesía de The Young Bucks) tras los «asaltos» sufridos por por la «DMD».

► Una suspensión legítima

Pero hoy, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer revela que la sanción a Britt Baker se sitúa fuera del «kayfabe», y explica el motivo.

«Britt Baker fue suspendida por una o dos semanas y multada por el comité disciplinario de la compañía. Los detalles se han mantenido bastante en secreto. Vino por algo que ocurrió entre bastidores en el episodio de Dynamite del 17 de julio, donde Baker presuntamente dijo algo sobre MJF, y Alicia Atout, novia de MJF, lo oyó y se lo contó a él y este se encaró con Baker. Esto condujo a una investigación del Departamento de Recursos Humanos, que habló con varias personas el 24 de julio y creo que el comité disciplinario que hizo la investigación recomendó eso. No sé si Tony Khan estuvo o no involucrado, todo el mundo estuvo intentando que esto se mantuviera en secreto. Todo esto viene de problemas del pasado que no se abordaron y se formó un comité para resolver rápido el asunto. La mayoría de personas con las que hemos hablado se mostraron comprensivas con ella [Baker] en esta situación».

Fightful, poco después, añadió que el origen del conflicto vino del malestar de Baker hacia la presencia de MJF en el vestidor femenil y que esto llegara a oídos de MJF a través de Atout, conduciendo a varias confrontaciones entre las partes. Según Fightful, Baker y MJF eran amigos cercanos hasta un suceso sin determinar acaecido el pasado año. Finalmente, el medio que comanda Sean Ross Sapp confirma la vigencia del Baker vs. Moné para All In.