Britt Baker rompe el silencio sobre su larga ausencia de AEW

La última vez que vimos a Britt Baker luchar fue el 13 de diciembre de 2024, venciendo a Penélope Ford en AEW Dynamite.

► Britt Baker asegura que no está retirada, pero no habla de AEW

En dicho 2024, solo tuvo 5 combates. Algo totalmente ilógico, aunque hay que decir que en noviembre de 2023, Baker sufrió un mini derrame cerebral que la hizo perder la movilidad de una parte de su cuerpo, y hacerla perder la noción del tiempo, así como saber quién era ella.

Eso sí, se recuperó y volvió en julio de 2024 al ring, aunque algunos dicen que le dieron de alta demasiado pronto. En todo el 2025, no tuvo ningún combate en AEW.

Y mucho se ha hablado acerca de ella. Han existido rumores de que iría a WWE, pero nadie sabe la realidad de su situación, tanto a nivel físico como contractual con AEW.

Sin embargo, en una reciente aparición en la alfombra roja de los premios de la fiesta de los premios de Sports Illustrated, Britt Baker, de 34 años de edad y también odontóloga de profesión, rompió el silencio.

Y aunque Baker habló, hay algo muy particular: no mencionó a AEW. Estas fueron sus palabras, que ya están dando de qué hablar:

Britt Baker gives an update since her hiatus for over a year from AEW television programming. (credit: Adam Glyn) pic.twitter.com/l1Rj59QxxO — gifadamus (@istomatoafruit) February 20, 2026

«Estoy bien… es difícil, pero estoy bien. Tal vez regrese a la lucha libre… Me encanta que los fans sigan hablando de mí. Sigan hablando. Me encanta. Solo estén atentos… No diría que estoy retirado. No..

En la misma entrevista, Baker también confirmó los reportes de que hace ya varios meses no ejerce como odontóloga, pues si bien ama a los fans de la lucha libre, tuvo interacciones con algunos fans de la lucha «aterradores» que resultaron algo peligrosas para ella.

A inicios de este mes, Tony Khan, presidente de AEW, también rompió el silencio y dijo que le gustaba mucho Britt Baker y que sería bueno para todos que ella volviera, pero que no podía dar un período de tiempo plausible para su regreso al ring.