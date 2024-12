Britt Baker redujo su agenda de doctora: «Vinieron a matarnos»

En 2023, la luchadora de AEW «DMD» Britt Baker contaba que había comenzado a reducir su agenda como doctora para enfocarse en la lucha libre:

«Con el horario en constante cambio y el crecimiento continuo en AEW, se estaba volviendo realmente difícil de manejar, ya que no quiero estar cancelando citas en la consulta dental a último momento todo el tiempo si Tony [Khan] me necesita para algo en una grabación de televisión, para medios o para un evento.Me considero responsable de estar disponible para ese tipo de eventos, ya que soy uno de los rostros de AEW y quiero estar disponible para todo eso.Lamentablemente, eso significa… no quiero decir que cierro la puerta, pero definitivamente estoy dando un paso atrás en la odontología«.

► Una «DMD» no tan «DMD»

Pero ese no fue el único motivo. Mientras hablaba recientemente en DDP’s Gauntlet, la ex campeona del mundo señaló otras dos:

“Se estaba convirtiendo en algo como una comic-con, donde la gente llegaba. Porque puedes encontrarme. La gente llegaba pidiendo autógrafos y fotos. Y, como, agendaban citas, ocupaban los espacios de las citas. Y mi personal decía: ‘Whoa, tenemos que ganar dinero. Esto no funciona, Britt.’ Y luego había algunos fans aterradores. Como cuando tuvimos que llamar a la policía porque decían que iban a venir a matarnos. Me encanta. Y cuando me necesitan, me llaman y estoy ahí. Si el otro dentista está enfermo, necesitan ayuda o si son algunos de mis pacientes de confianza que no quieren ver a nadie más, yo voy. Hay un niño al que me encanta atender. Pero ahora, la lucha libre tiene que ser mi prioridad.”

Además, Britt no solo está centrada en All Elite Wrestling sino también construyendo una carrera como actriz.