Britt Baker podría no regresar a AEW

El futuro de Britt Baker en AEW sigue siendo un tema de conversación, aunque ha existido bastante confusión en torno a cuál es el verdadero deseo de la luchadora. Recordemos que la ex Campeona Mundial AEW ha estado fuera de la televisión de AEW desde noviembre del 2024 y aunque originalmente tenía previsto un combate contra Serena Deeb, pero este nunca se materializó.

► AEW no tiene planes para Britt Baker

A pesar de que Tony Khan dijo hace unos meses que pese a la ausencia de Britt Baker en las pantallas, aún la seguía considerando como alguien importante y que pronto podía regresar a las pantallas, lo cierto es que eso no ha ocurrido, y recientemente, Sean Ross Sapp ha dado una actualización durante su programa de preguntas y respuestas de Fightful Select, donde prácticamente pone fin a cualquier esperanza de un regreso inminente de la doctora.

“En este momento, no creo que la veamos de regreso. Su contrato se extiende hasta bien entrado 2026, pero ya ha pasado más de un año. Y al menos la última vez que hablé con ella, indicó que estaba sana, y eso fue hace muchísimo tiempo”.

«No he escuchado ninguna conversación sobre ella en mucho tiempo, salvo cuando preguntamos en las llamadas a los medios. Simplemente… no creo que vaya a suceder».

El último combate de Britt Baker en AEW fue una victoria sobre Penelope Ford en Dynamite en noviembre de 2024, y tambíen se conoce que no se encuentra lesionada, por lo que simplemente se deduce que AEW no ha trazado ningún plan creativo para la ex Campeona Mundial AEW.