Britt Baker: «No puedo esperar para hablar en AEW»

La última vez que Britt Baker tuvo una lucha en AEW fue cuando enfrentó a Kris Statlander por el Campeonato TBS en el episodio de Collision del 16 de septiembre de 2023. La que fuera Campeona Mundial ha estado también fuera de la programación de la casa Élite. En enero, la «DMD» comentaba:

«Sí, creo que con nuestros apasionados fanáticos, ellos son muy expresivos sobre lo que desean, lo que no quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta. Nosotros escuchamos. Yo escucho. Si me están diciendo que quieren más o menos de algo, está bien, los escucho alto y claro. Muchos de ellos expresaron: ‘Queremos menos de Britt Baker’. Entonces, si eso es lo que desean, eso es lo que obtendrán. Permítanme retroceder un paso, aquí están el resto de las mujeres. Que alguien más tome la iniciativa y se convierta en el rostro de la división femenina. Cuando nadie más pueda hacerlo, estaré allí para recoger las piezas y comenzar de nuevo».

En febrero, Tony Khan hablaba de su lesión.

► Britt Baker ansía volver a AEW

Durante una reciente aparición en SXSW Panel, la luchadora volvió a hablar de su situación actual:

«Sí, lo echo de menos. Simplemente creciendo como luchadora y artista y aprendiendo qué funciona y qué no funciona. Con todo el talento nuevo que llega y el nuevo talento con el que puedo trabajar, y nuevos entrenadores y nuevas personas que vienen de la WWE, nuevas mentes y cerebros que podemos aprovechar.

«Realmente te estás haciendo un gran desfavor si no estás constantemente pidiendo ayuda a todos los que te rodean. La ayuda en AEW está creciendo y creciendo. Personalmente, no puedo esperar para volver al ring, tener un micrófono en mi mano y dar algunos discursos. Manténganse atentos».

