Cuando existe una pareja de amigas o un grupo de amigas en la lucha libre profesional y una de ellas gana un campeonato, una trama habitual que sucede es que otra la traiciona llevada por la envidia para hacerse con el título. Es una historia tan antigua como los encordados. Pero no será lo que suceda entre Britt Baker y Jamie Hayter, la actual Campeona Mundial AEW. Sabemos que la doctora ha tenido el cinturón en sus manos, que es una de las mejores All Elite, pero no tiene intención de destronar a su amiga. Ella misma lo explica a DraftKings.

> Britt Baker no irá contra Jamie Hayter

“Jamie Hayter es mi chica. Ella tiene el título de campeona. No me interesa quitarle eso porque este es su momento. Quiero enfrentar a todas porque creo que nuestra división femenina está en camino de ser una de las mejores en el mundo. Tráelas. Tráelas a todas”.

Siempre debemos tomar estas palabras con pinzas pues nunca se sabe cuando alguien va a traicionar, hasta los mejores amigos que podamos señalar a lo largo de la historia lo hicieron en algún momento, pero parece que podemos descartar de momento a Britt Baker como quien acabe con el reinado de Jamie Hayter. Por otro lado, a esta no le están faltando contendientes. Por ejemplo, en el episodio de Dynamite de la semana que viene, la monarca expondrá el título ante Riho, que fue Campeona Mundial AEW durante 133 días.

