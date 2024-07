Britt Baker: «Mercedes Moné es lo mejor que me pasó»

La primera luchadora en firmar con AEW, también ex Campeona Mundial, Britt Baker volvió para responder a los deseos de los fans de enfrentar a Mercedes Moné, la Campenona TBS (y Campeona Strong en NJPW). Todavía no es oficial pero ambas se enfrentarán por el título de la casa Élite en All In.

► El debut de Mercedes Móne y el regreso de Britt Baker

«Primero, y aún ahora, es emocionante. Ella es posiblemente uno de los nombres más grandes en la lucha libre femenina y lo ha sido durante mucho tiempo. Es genial que haya elegido AEW en primer lugar. Mi orgullo y mi corazón comenzaron a latir. Es gratificante. Soy parte de algo. Ayudé a construir algo en lo que una estrella como Bryan (Danielson), Mercedes, Jay (White), Adam Copeland eligió venir aquí. Eso es muy genial. No tenían que hacerlo y lo hicieron. Eso fue súper gratificante porque siempre ha sido una de mis luchadoras favoritas, y he sido muy abierta al respecto. Lo he dicho en muchas entrevistas. Siempre fue una lucha soñada para mí.

«Luego, empecé a prestar mucha atención a las cosas que decía. Siempre tienes que estar al tanto de todo. Para presumir, ‘Soy la mujer mejor pagada en la lucha libre. Soy esto. Soy aquello’. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Ser la mujer mejor pagada y hablar de todo lo que has hecho y logrado en otro lugar, o estás aquí para ser parte de la revolución aquí? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué quieres realmente lograr aquí? Ahí es donde empiezo a preguntarme si estamos en la misma página con respecto a nuestros objetivos para AEW. Si lo estamos, genial. Si no lo estamos, creo que vamos a chocar. Tengo una visión diferente de lo que significa contribuir a AEW que la que tiene ella.

«Esto puede sonar un poco arrogante de mi parte, pero lo diré de todos modos. Una de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera y en mi posición en AEW, fue que Mercedes vino aquí. Fue como si hubiera escuchado las llamadas de Britt Baker para volver porque el nuevo juguete brillante no es tan brillante cuando lo tienes frente a ti. Vamos a traer de vuelta ese viejo juguete que es probado y verdadero y siempre va a estar ahí. Para mí, lo mejor que le pasó a mi carrera fue que Mercedes Mone comenzó su carrera en AEW. Hizo que la gente quisiera verme de vuelta, ponerla en su lugar y mostrarle de qué se trata realmente AEW«.