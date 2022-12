► Cuándo comenzó la obsesión luchística de Btit Baker

Bryan Danielson ha tenido una carrera impresionante hasta ahora que no deja de mejorar y mejorar y que algún día será recordada como una de las más grandes de todos los tiempos. Y sin duda uno de sus más importantes momentos, sino el número uno, fue cuando ganó el Campeonato WWE y el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 30 venciendo a Randy Orton y Batista en una triple amenaza tras haber derrotado a Triple H anteriormente la misma noche. Fue una ocasión también que hizo que Britt Baker se obsesionara con la lucha libre, como ella cuenta en The Ringer.

.@WWEDanielBryan's #WrestleMania XXX victory is just that more special with these unseen angles.

Happy birthday, Daniel. ❤️ @BellaTwins pic.twitter.com/PIJFb9nvK1

— WWE (@WWE) May 22, 2021