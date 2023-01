Britt Baker lesionada, no participará en AEW Dynamite

Este miércoles se tenía que realizar un encuentro de tres esquinas donde Britt Baker estaría enfrentando a Toni Storm y Ruby Soho, sin embargo, no podrá participar por una lesión.

AEW informó por medio de sus redes sociales que el combate en Dynamite tendrá que cambiar, pues la “Doctora” sufre una lesión, aunque no especificó de qué se trata la misma.

Due to injury, Dr. @RealBrittBaker D.M.D. will not be able to compete in the scheduled 3-Way Match on #AEWDynamite.

Following their postmatch encounter last Wednesday on Dynamite, it will now be @realrubysoho fighting #ToniStorm one-on-one LIVE on

TBS at 8pm ET/7pm CT, TONIGHT! pic.twitter.com/VJK67nIPnG

— All Elite Wrestling (@AEW) January 25, 2023