Britt Baker informa que su lesión sigue empeorando

“Tony Schiavone publicó la noticia esta mañana y luego tuiteamos al respecto, pero la Dra. Britt Baker está lesionada. El médico no la autorizó a luchar esta noche, por lo que no podemos hacer el combate a tres bandas, pero hubo un altercado la semana pasada entre Toni Storm y Ruby Soho. Todavía quieren ir uno a uno. Creo que es un gran combate: Toni Storm vs. Ruby Soho esta noche. “Cuando Britt Baker sea dada de alta, estoy muy emocionado de tener también el combate a tres bandas“. Esta información proviene de enero, de la mano de Tony Khan. Entonces,no se aclaró la naturaleza de la lesión de Britt Baker y la luchadora volvió a la acción. Sin embargo, parece que finalmente sabemos de qué se trataba, y de qué se sigue tratando.

> La lesión de Britt Baker va a más

Y es que hablando recientemente con Connor Casey para ComicBook, La Doctora contaba que su lesión en la espalda sigue empeorando. Teniendo en cuenta que no hemos tenido ninguna novedad sobre nuevos daños en estos dos meses entendemos que está hablando de aquel, del que no se recuperó del todo, y que, obviamente, no ha mejorado.

“Desafortunadamente, está empeorando. Ahora es como un problema en el cuello y la espalda. Pero es manejable. Soy dura, así que siempre encuentro formas de trabajar. Mi reinado de campeona fue con una muñeca rota. Así que lo resolveré de una forma u otra. Tienes que encontrar la forma de evitarlo, a veces tal vez engañar a tu cuerpo para que piense: ‘Eh, en realidad no duele tanto'”.

