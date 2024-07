Britt Baker volvió recientemente a la programación de AEW después de 10 meses de ausencia durante los cuales superó importantes problemas de salud: discos herniados, un desgarro en el labrum de la cadera, la parte derecha de su cuerpo dejó de funcionar temporalmente… Y en especial sufrió un AIT (Accidente Isquémico Transitorio), un mini derrame cerebral.

► Britt Baker habla del ataque isquémico que sufrió

Mientras hablaba recientemente con Renee Paquette en Close Up, la primera luchadora de la historia de la casa Élite, también ex Campeona Mundial, abordaba aquel terrible momento:

«¡Fue lo más extraño! Estaba en Orlando con mi estilista Amanda, la mejor de Orlando. Estaba sentada y de repente me sentí mal. Algo no estaba bien, la habitación empezó a dar vueltas. Tenía náuseas, sudaba. Algo no iba bien. Ella lo notó al instante, ‘¿Estás bien?’ Me preguntó si necesitaba agua. Definitivamente la necesitaba. Lo primero que pensé fue que podría ser algo con mi cuello. Con el mareo y el vértigo, debía ser algo relacionado con el cuello. Me dio el agua, intenté abrir la botella y mi lado derecho simplemente no respondía. Estaba entumecido y no podía usarlo. Ella lo notó y me ayudó a abrir el agua. Ambas entramos en pánico al mismo tiempo y dijimos: ‘Creo que tienes que ir al hospital’. ‘Estoy bien, terminemos con mi cabello’, lo cual hicimos. Fue una locura. Se fue poniendo peor. Tan pronto como terminamos, dije: ‘Voy a ir (al hospital)’.

«Conduje yo misma, estaba a solo dos cuadras del hospital. Fue una tontería. No debería haberlo hecho. Cuando llegas a la sala de emergencias, esperas esperar mucho. Pensé que pasarían horas antes de ser atendida. Pero me llevaron de inmediato. Por el intercomunicador escuché decir: ‘Paciente de accidente cerebrovascular en camino’. Me hicieron algunas pruebas, revisaron mis ojos y reflejos, me pusieron en una silla de ruedas y, lo siguiente que supe es que me estaban pinchando con agujas y colocando electrodos para hacer más pruebas. Fue todo muy rápido. Lo siguiente que supe es que estaba en mi propia habitación con un folleto sobre cómo ser una víctima de accidente cerebrovascular. Sentí como si apenas hubiera pasado un minuto desde que me estaban arreglando el cabello hasta que me admitieron en el hospital durante una semana debido a un mini-accidente cerebrovascular.

«Fue un gran despertar, tienes que escuchar a tu cuerpo. Cuando estás estresada y abrumada mental, emocional y físicamente, necesitas relajarte. Muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar ‘Tenemos que seguir adelante. Tenemos que estar ahí para AEW, Tony (Khan), los fans, esto y aquello’. De vez en cuando, también necesitamos estar ahí para nosotros mismos. Necesitamos relajarnos y descansar».

Cuando se le preguntó si había efectos residuales, la guerrera respondió: «Nada. Recuperación total. Si acaso, me ayudó a concentrarme en mí misma, en mi cuerpo, en mi mente, en todo. Entrenando como una bestia. He estado viviendo en el gimnasio». Baker agradeció al Dr. Brett Chance en Orlando por ayudarla con sus lesiones y a Diamond Dallas Page por DDP Yoga y Powercuffs.