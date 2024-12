Britt Baker explica cómo consiguió su papel en Cobra Kai

La luchadora y ex campeona del mundo de AEW «DMD» Britt Baker aparece en dos episodios de la sexta temporada de ‘Cobra Kai’ en Netflix dando vida a Oksana, una entrenadora en el Tiger Strike Dojo, en ‘Eunjangdo’ y ‘Blood In Blood Out’, los dos últimos de la segunda parte de la sexta temporada. No fueron el debut de la luchadora como actriz ya que también ha hecho las películas ‘Queen of the Ring’ (2024) y ‘Powerbomb’ (2020).

► Britt Baker en ‘Cobra Kai’

Ahora, ¿cómo se dio la participación de la doctora en la popular serie del gigante del streaming? Ella misma lo cuenta en una reciente entrevista con la revista US Magazine:

“Conocí a uno de los guionistas, Hayden, y le dije: ‘¡Oh, Dios mío, soy Britt.’ Me reconoció por las redes sociales. Medio en broma, pero no tanto, le dije: ‘Si alguna vez necesitas algo, soy una gran fan y me encantaría participar’. Eventualmente, me llamó y dijo: ‘Realmente tienes la actitud de Cobra Kai de nunca rendirse. Si estás interesada, tenemos un papel en mente para ti, y es este’. Tengo que ser honesta, ¡ni siquiera lo he visto aún! Quiero esperar a que salga todo para poder verlo de una vez.”

‘Cobra Kai’ es una secuela de ‘Karate Kid’ que se ambienta 30 años después del icónico enfrentamiento final entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en el torneo de kárate. Tras ayudar a Miguel, un chico que sufre bullying, Johnny decide volver a abrir el dojo Cobra Kai. El problema es que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel LaRusso. La actual sexta temporada va a ser la última y su tercera parte se estrenará a comienzos de 2025.

Echa también un vistazo a ‘Powerbomb’ antes del estreno de ‘Queen of the Ring’: Cuenta la historia de un luchador de lucha libre que, justo cuando está a punto de alcanzar la fama, comienza a plantearse la posibilidad de retirarse para centrarse en su familia. Cuando su mayor fan descubre cuáles son sus planes, decide hacer todo lo posible para garantizar que su héroe llegue a lo más alto sean cuales sean las consecuencias.