Britt Baker: "Espero que en un futuro cercano Adam Cole venga a AEW"

Es uno de los nombres que más ha acaparado titulares en las últimas horas. Debido a una lesión que parece revestir gravedad, acaecida durante el último episodio de AEW Dynamite, Britt Baker se perderá Double or Nothing 2020 esta noche, siendo sustituida por Penelope Ford en la lucha que iba a enfrentarla contra Kris Statlander.

Y es que dentro de la división femenil de AEW, Baker supone la luchadora con mayor popularidad, en parte gracias a aquel curioso cameo durante NXT TakeOver: WarGames III el pasado noviembre y a su relación sentimental con Adam Cole, actual máximo monarca de la marca dorada de WWE.

"D.M.D" acudió esta semana al podcast 'AEW Unrestricted' que conducen Tony Schiavone y Aubrey Edwards, y allí habló de su sana rivalidad con Cole por los ratings, así como de su deseo de que este se reúna con sus antiguos compañeros de Ring of Honor.

«Hay mucho apoyo y mucha competición amistosa también. Siempre estamos mirando los ratings para ver quién gana. Es también uno de mis mayores seguidores y fans, y también uno de mis mayores críticos, lo que es genial, porque él es uno de los mejores. Tengo mucha suerte de tenerlo en mi sofá analizando una promo, o movimientos, o algún combate, y saco provecho de ello siempre.

«En AEW tenemos mucha suerte de que Tony Khan no tenga problema con que yo vaya a ver los shows de Adam. Como sabemos, estuve en la grada de un TakeOver cuando ganó el título por primera vez... Le dijeron que no podía venir a nuestros shows. Tenía sacado un boleto de avión para ver All In y le dijeron, 'no puedes ir'. Recientemente, cambiaron de idea y pudo venir a nuestro show de año nuevo. Es genial para él porque esta es su familia, junto a The Young Bucks. Llevan juntos bastante más tiempo que Adam Cole y Britt Baker.

«Es como una enorme familia. Espero que un día, en un futuro cercano, Adam pueda estar en el ring con The Young Bucks, Kenny y Cody, y se cierre el círculo y todos podamos ser una gran familia de nuevo».