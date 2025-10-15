Britt Baker elimina toda referencia a AEW

En una movida que ha dado bastante de qué hablar, la talentosa luchadora Britt Baker, de 34 años de edad, y quien es actualmente la tercera luchadora que más tiempo ha tenido el Campeonato Mundial Femenil AEW en su cintura, con 290 días, ha sorprendido al eliminar toda referencia de que sea parte de AEW, en todas sus redes sociales.

Y es que la también odontóloga no lucha ni aparece en AEW desde el pasado 13 de noviembre de 2024, ya casi un año, cuando derrotó a Penélope Ford en una lucha cualquiera en Dynamite.

► Britt Baker podría haber dado pistas de su salida de AEW … ¿Llegará pronto a WWE ?

En los últimos meses, se rumoró mucho que Britt Baker estaba bastante interesante en irse a WWE. Ya veremos qué ocurrirá, qué se actualizará de esta situación, pues, sin duda alguna, es bastante interesante saber el futuro de Baker.

Se habló mucho de que la ausencia de Baker. Diamond Dallas Page estuvo cuidándola y ayudándole por una dura lesión que tuvo en la espalda, mientras que también hubo rumores y versiones encontradas en torno a la posibilidad de que Baker estuviera inconforme en AEW y que estaba haciendo todo lo posible para buscar su salida de allí.