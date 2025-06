¿Britt Baker deja AEW por WWE? Se zanja el rumor

En los últimos días ha surgido el rumor de que Britt Baker estaría cerca de abandonar All Elite Wrestling con el objetivo de unirse a WWE. Una cuestión a la que no dimos cuenta en Súper Luchas porque nació de las declaraciones de Jonathan Coachman: «Hay un nombre, un nombre femenino, que está muy cerca de firmar con WWE. Sí, Britt Baker. Ya se fue de AEW. La enterraron porque se opuso a ciertas decisiones creativas».

► ¿Britt Baker deja AEW por WWE?

Es comprensible que algunos se creyeran esto porque la «DMD» lleva un tiempo desaparecida de la programación de la empresa y porque no hace mucho se estaba hablando bastante de si tenía problemas con Tony Khan. No obstante, nada más lejos de la realidad.

Según nuestros compañeros de Fightful, Britt Baker no va a salir y está bajo contrato al menos hasta 2026 ya que firmó uno nuevo de cinco años en 2021. Además, una fuente dentro de la WWE ha indicado que -si bien han recibido de buena manera a la doctora entre bastidores cuando ha hecho alguna visita- hace mucho que no se habla de una posible incorporación.

Esto no quiere decir que la exCampeona Mundial AEW vaya a regresar pronto a la televisión de la casa Élite, pues a este respecto realmente no existe ninguna información. Tampoco que la luchadora no vaya a irse en cuanto su acuerdo expire, algo acerca de lo cual tampoco ha trascendido nada, si es que lo hay.

