Britt Baker defiende la camiseta de la polémica

La camiseta de Britt Baker con un ojo morado después de la paliza de The Outcasts, ayudadas por la Jericho Appreciation Society, ha abierto una notable polémica en los últimos días con muchas personas diciendo que apoya la violencia doméstica. ¿Qué? Lectores, no se alteren, porque claramente debemos estar hablando de gente que no sabe ni lo que es la lucha libre profesional. Entre otras muchas cosas. Además, la misma ex Campeona Mundial AEW se ha encargado de cerrar el asunto cuando le preguntaron recientemente en Sports Illustrated.

> La camiseta de Britt Baker

«Estaba muy sorprendida [por la polémica]. Cuando publiqué la foto de mi ojo morado en las redes sociales, obtuvo casi 100.000 me gusta [y comentarios que decían] que soy fuerte y ruda y: ‘Wow, esta chica, es dura’. Fue empoderador. Pero luego, cuando se pusieron en una camiseta, fue realmente problemático, y eso fue muy confuso para mí. ¿Pero porque? Si estoy en una camiseta con un ojo morado, ¿por qué eso me hace débil? ¿Por qué eso me convierte en una víctima? Pero si un hombre, o Chris Jericho, tuvieran un ojo morado, serían duros y rudos.

“Para mí, está mostrando la narrativa interna que la gente dice sobre las mujeres, y es que no somos tan fuertes ni tan duras como los hombres, y ese es el verdadero problema aquí. No es un ojo morado en una camiseta. A veces me lastimo. Me rompí la pierna, la muñeca, la nariz y, ¿adivinen qué? Ahora tengo un ojo morado y me inscribí para eso. De hecho, le he estado diciendo al maquillador: ‘No cubras mi ojo morado’. Porque creo que me empodera, porque soy fuerte. Deberías ver a la otra chica».

Y La Doctora lo hizo también en redes sociales, señalando que no se decía lo mismo de otras camisetas con imágenes más violentas:

“Apoya la violencia doméstica, ¿cómo? Lo del ojo morado pasó en un ring. Mis enemigos pusieron una foto en una camiseta y fui más inteligente que ellos. ¿Significa eso que estas camisetas sangrientas top ventas están apoyando el asesinato? ¿Si un luchador apareciera con un ojo morado en una camiseta os habríais molestado?“.