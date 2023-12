Britt Baker carga contra AEW: «0 minutos»

Poco antes de celebrarse All In London, Britt Baker hizo una proclama personal, sugiriendo que la división femenil de AEW no es la misma desde que ella se apartó de los puestos estelares.

[…] Soy muy consciente de que he tomado un asiento trasero respetuoso durante los últimos meses, tal vez incluso durante un año, y está bien. Tal vez incluso he tenido varias derrotas, y está bien, y he aprendido de ello. Pero ahora estoy más motivada que nunca y estoy lista para mostrar nuevamente a todos quién soy y creo que es el momento de que vuelva a ser la campeona. «Es hora de dar otro paso hacia la ‘era de la DMD’. Creo que uno de los puntos destacados de la división de mujeres fue cuando fui campeona y tengo mucho orgullo en eso. Creo que generamos mucho interés y muchas miradas estaban puestas en ello… Estoy lista para hacerlo todo de nuevo y mejorarlo».

► Britt Baker alimenta loca teoría

Cabe decir, como dato tal vez revelador, que Britt Baker no lucha desde hace casi dos meses y medio, así que teniendo en cuenta esto, en las últimas horas, tras concluir AEW Dynamite, la «DMD» ha querido dejar vía X (Twitter) un mensaje controversial.

«AEW Dynamite de esta noche: «Promo en vivo de MJF: 7 minutos «Promo en vivo de Christian Cage: 10 minutos «En todo el 2023 en AEW Dynamite: «Tiempo de promos en vivo de Britt Baker: 0 minutos»

Obviando que efectivamente, las mujeres, no sólo Baker, gozan de muy poco tiempo en los shows semanales de AEW, su mención concreta a MJF hace resurgir la creencia de que la gladiadora sería esa misteriosa figura enmascarada cuya intención parece ser acabar con la carrera del «Better Than You», luego de hacer este gesto en un vídeo musical de Doja Cat.

Una teoría muy quimérica, negada de particular forma por la propia Baker dos semanas atrás.

«No lo soy, pero luego pienso, tal vez sería un buen diablo. No soy así, pero si pudiera serlo, ¿lo sería? Tal vez. Entonces pienso, ¿quién es mejor para armar un lío que yo?»