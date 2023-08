Cómo va a terminar la relación de Adam Cole con MJF es una de las grandes preguntas que van a responderse en All In 2023. O eso se espera. ¿Continuará su amistad después del evento? Para muchos es toda una sorpresa que haya aguantado tanto. Pero tengamos en cuenta que van a pasar por dos luchas titulares -el Campeonato Mundial AEW y el Campeonato Mundial de Parejas ROH- con todo lo que ello supone. Aunque hasta ahora lo han resistido todo, creando un bromance.

► Britt Baker avisa a Adam Cole

Con esta historia encontramos todo tipo de opiniones, desde quienes quieren que sigan siendo un equipo hasta quienes desean que se separen de una vez por todas, así como también quienes están del lado del Better Than You o quienes están con The Panama City Playboy. Dentro de estos últimos encontramos a su esposa, Britt Baker, que en el mismo evento pay-per-view enfrentará a Saraya, Toni Storm e Hikaru Shida por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

E intentando proteger a su marido, le lanza un aviso -como habrá hecho personalmente en múltiples ocasiones- desde su reciente entrevista con DAZN.

«Creo que una de las debilidades fatales de Adam es su excesiva confianza. Es demasiado optimista, ve lo mejor en todo y en todos, lo cual es maravilloso. Desearía ser más así, pero también hay que ser realista y reconocer que hay personas despreciables por ahí que se ocultan tras una bufanda Burberry. Por otro lado, ¿qué mejor manera de tener todo el tiempo en pantalla del mundo que asociándote con MJF? Me alegra mucho por él en ese sentido, ya que el rostro de MJF está en todas partes en AEW, y si eso significa que el rostro de Adam también lo estará, lo respaldo. Pero solo quiero que mantenga su guardia en alto en todo momento«.

Y no perdamos de vista a Roderick Strong. ¿Hará un último intento por recuperar a su amigo en All In?