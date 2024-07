Britt Baker a Mercedes Moné: «No eres la cara de AEW»

La primera luchadora de la historia de AEW, Britt Baker, manda un contundente mensaje a la Campeona TBS y Campeona NJPS STRONG, Mercedes Moné, camino a All In.

► Britt Baker a Mercedes Moné

«Yo lo pondría al revés. Diría que soy más una espina en su costado ahora que he vuelto y los juegos han terminado. Ya no puedes mirarte al espejo y fingir. Ahora tienes que estar a la altura, y no eres la cara de la división, lo soy yo. Así que, ¿quién es la espina en el costado de quién? Soy yo, porque soy el recordatorio amistoso de que estás llena de mentiras», comentó la retadora a Ringside Collectibles en la San Diego Comic Con.

► Mercedes Moné de Nyla Rose

A su vez, «The CEO», publica lo siguiente sobre su reciente combate con Nyla Rose en su newsletter, Money Mag:

«Nyla me dio una lucha increíble. Y no, no lo estoy diciendo en personaje. Lo digo como Mercedes Varnado. He estado recuperándome toda esta semana. Mi cadera me duele muchísimo después de darle ese bulldog desde la tercera cuerda. Ella es tan grande que tuve que esforzarme al máximo para derribarla.»

¿Piensas que Britt Baker vencerá a Mercedes Moné en All In?