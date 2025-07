El linaje Briscoe: una nueva generación se asoma

El legado de los Briscoe sigue vivo en los hijos de Mark y Jay. Entre recuerdos, lucha y esperanza, podrían escribir el próximo capítulo familiar en el ring. Camino a participar en la lucha Casino Gauntlet por una futura oportunidad titular en AEW All In: Texas, Mark Briscoe mira al futuro en una entrevista con Metro.

¿Crees que los hijos tuyos o de Jay podrían seguir el legado Briscoe en la lucha libre? “ Me sorprendería si al menos unos pocos de la siguiente generación de Briscoes no llevan la antorcha de lo que papá y el tío Jay hicieron . Cuatro de mis ocho hijos actualmente, podría verlos como luchadores. A dos de ellos les apostaría dinero. Los hijos de Jay no necesariamente me parecen interesados en meterse en la lucha, pero los tres tienen un potencial increíble.”

¿Volverías a luchar en parejas en el futuro?

“Solo volvería a hacer una lucha dos contra dos si es con uno de mis hijos o uno de los de Jay. Esa sería la única forma.”

¿Pensaste en retirarte después del accidente de Jay?

“Cuando ocurrió el accidente, uno de mis primeros pensamientos fue: ‘No quiero volver a luchar jamás.’ Pero no pasó mucho tiempo hasta que entendí: no voy a sobrevivir si no lucho. Esto es mi terapia.”

¿Qué significa para ti seguir luchando ahora sin Jay?

“No hay ningún momento en el ring en el que no sienta que él está ahí conmigo. Siempre lo hicimos juntos. Sé que no importa cuán bien lo haga, ni en mi mejor día multiplicado por diez podría siquiera acercarme a lo que logramos juntos.”