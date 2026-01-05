Brinley Reece anuncia su salida de WWE

Después de 3 años, durante los cuales luchó en NXT, Level Up, Evolve, Main Event y también TNA, Brinley Reece se va de WWE.

► Brinley Reece se va de WWE

«Después de tres años, cierro oficialmente mi capítulo en la lucha libre de WWE. Esta decisión llegó tras enfrentar desafíos personales de salud y una lesión grave que requirió cirugía el año pasado. No fue una elección fácil, pero sí necesaria: poner primero mi salud, mi cuerpo y mi futuro. Esa elección por sí sola ha sido una de las lecciones más poderosas que me ha dado este camino.

Estos últimos tres años han sido realmente transformadores. WWE me empujó de maneras que nunca imaginé, me enseñó resiliencia, disciplina y confianza, y me permitió crecer no solo como luchadora, sino como persona. Cada obstáculo, cada victoria, cada día largo y cada momento difícil moldearon quien soy hoy, y por eso estoy profundamente agradecida.

A mis seguidores: ustedes son la razón por la que seguí adelante en los días más difíciles. Sus mensajes, su ánimo, su amor y su fe en mí nunca pasaron desapercibidos. Me apoyaron durante lesiones, procesos de recuperación, crecimiento y transformación, y ese apoyo lo llevo conmigo para siempre. Los quiero más de lo que las palabras pueden expresar.

Esto no es un final, es un redireccionamiento. Estoy orgullosa de todo lo que di en este capítulo, y aún más emocionada por lo que viene. Gracias por ser parte de mi camino. Lo mejor aún está por llegar. 🤍✨

Con cariño,

Brinley Reece».