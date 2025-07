Brie Bella y su inconveniente para volver a WWE

Nikki Bella recientemente hizo un sorprendente regreso a la WWE, y ya ha competido en Evolution 2 y en un par de episodios de Monday Night RAW, mostrando poco a poco que se está sacando el óxido por no haber luchado en varios años.

► Brie Bella es consciente que su regreso a WWE es más difícil

Con el regreso de Nikki Bella a las pantallas, los fanáticos especulan sobre un eventual regreso de su hermana Brie; sin embargo, al hablar de su regreso durante un episodio de «Nikki and Brie Show», Brie reveló que su esposo, Bryan Danielson, al formar parte de AEW, podría estar obstaculizando su regreso a la WWE.

«Algo que realmente he hecho en el último año, diría yo, es la importancia de mis obstáculos y las señales que me dan. Últimamente, ha habido lo que podría considerar un obstáculo, pero también es una buena señal, y ahí es donde bromeo, porque he estado en entrevistas en la alfombra roja y hay una pregunta que me hacen constantemente: ‘¿Cuándo te veremos de vuelta en el ring?’. Como si tuviera ese poder…»

«Mi esposo está en la empresa rival y, ya sabes, a algunos en la WWE les incomoda pensar que yo estaría allí, cuando mi esposo está en AEW»

Brie admitió que suele responder a la pregunta de su regreso con una broma, a menudo diciendo que está «esperando la llamada», pero es consciente de que la situación puede ser un poco más compleja que la de su hermana, debido a la situación de Bryan Danielson. En todo caso, tampoco siente prisa por que se den las cosas y simplemente estará esperando para ver si se da el escenario adecuado para un eventual regreso.