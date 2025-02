Brie Bella: «‘Total Divas’ abrió la puerta a la lucha femenina»

La miembro del Salón de la Fama Brie Bella resalta la importancia del reality show ‘Total Divas‘ en la lucha libre profesional femenina. No es algo que se pueda obviar, el programa que mostraba las vidas privadas y daba un vistazo desde otra persectiva a las profesionales de las luchadoras de WWE que participaban realmente sí cambió la división de mujeres, al menos en esta compañía.

► Más que un reality show

«Fui capaz de dar un paso atrás y decir: ‘Está bien, esto es un trabajo’, pero algo que noté rápidamente es que, aunque sea un trabajo, ¿qué podíamos hacer para cambiarlo? Mi hermana y yo venimos del mundo del deporte, éramos jugadoras de fútbol y siempre pudimos mantenernos al nivel de los chicos. Como atletas, al estar siempre rodeadas de hombres, aprendimos a ser ingeniosas con las palabras y a desarrollar una piel gruesa. Ya teníamos esa mentalidad cuando llegamos. No me afectaba si alguien hacía comentarios tontos, siempre supe ver más allá de las personas.

Mi hermana y yo pensamos: ‘Obviamente, esto es lo que esperan de las mujeres, pero podemos cambiarlo. Tenemos voz’. Escuchamos muchos ‘no’ antes de finalmente escuchar un ‘sí’. Hasta el día de hoy, siempre estaré agradecida de que Total Divas se convirtiera en un gran éxito, porque abrió las puertas a la lucha femenina. Las mujeres ya estaban haciendo cosas increíbles en ese momento, pero el show permitió que tuviéramos más oportunidades. Nos dio visibilidad, porque hasta entonces, solo los hombres la tenían, y nos brindó diferentes chances que todas estábamos pidiendo a gritos.

Fue difícil. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. Hubo muchas veces en las que volví a mi habitación de hotel y lloré, pensando: ‘¿Quiero ser parte de esto? ¿Es realmente lo que quiero?’ Pero también soy muy competitiva y sabía que no iba a dejar que ganaran. Eso me encendía, me hacía volver con más fuerza y aprender a defenderme. Tener una hermana gemela ayudó mucho. Definitivamente, nada de esto es algo por lo que quisiera que mi hija tuviera que pasar.»

