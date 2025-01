Brie Bella: «Si WWE llama a las Bella Twins…»

En torno a su regreso a WWE durante la premiere de Raw en Netflix, la miembro del Salón de la Fama Nikki Bella abrió la puerta a que las Bella Twins vuelvan a luchar en la compañía:

“¿Volveremos a ver a The Bella Twins algún día? Buena pregunta. Puede que pronto esté aquí para ver a mi competencia, así que estén atentos”.

► Ellas están dispuestas

Así mismo, su hermana, Brie Bella, también está abierta a esa posibilidad, según expone en We Got Time Today with Deion Sanders and Rocsi Diaz:

“Ya veremos. El ring de lucha siempre ha sido nuestro hogar, y creo que eso es lo difícil de envejecer, que hay una parte de ti que dice: ‘Haría cualquier cosa por regresar diez años atrás y competir en el ring contra las mujeres de hoy.’ Pero es cuestión de tiempo y edad. Es algo curioso. Siempre queremos competir. Cada vez que veo lucha libre, me emociono. [Nikki] y yo decimos cosas como, ‘Oh, este sería el promo que deberíamos hacer’, pero luego pensamos, espera, ni siquiera estamos en el negocio. Pero, ya sabes, siempre sigues estando ahí de alguna manera. Así que, si WWE llama y dice: ‘Oigan, chicas, las queremos de vuelta’, siempre es difícil decir que no«.

► Crush

Cambiando de tema, en la misma entrevista la también Hall of Famer dio a conocer que Deion Sanders era su crush en la escuela:

«¿Quieres saber algo loco? Escucha esto, es real. Estaba revisando una caja con fotos de mi infancia y pensé, ‘Necesito encontrar una foto mía con la camiseta de Deion’. Pero mi abuelo, un italiano de pura cepa del sur de Filadelfia, era un fanático total de los Philadelphia Eagles. Fue muy difícil para mi familia porque decían: ‘Espera, ¿tiene la camiseta de Deion Sanders de los Dallas Cowboys?’. Y el hecho de que fueras mi crush podría haber hecho que me echaran de mi familia«.

