Brie Bella: «¿Regresar a WWE? Tengo un as bajo la manga»

Hasta ahora, en relación a un posible regreso a la WWE, se ha hablado principalmente de su hermana, Nikki Bella. De hecho, no hace mucho ella misma compartía una lista de cinco rivales que le gustaría tener.

«Si miro algo de inmediato, como lo que Chelsea Green ha estado publicando en redes sociales sobre las Divas y lo que ha dicho en entrevistas, eso me llama la atención de inmediato. ‘Hmm, ha estado hablando de las Divas últimamente.’ Algo así sería realmente divertido. Chelsea, por supuesto. Un combate soñado sería contra Rhea. Me encantaría hacerlo con Brie. Obviamente, los títulos en pareja rondan en mi mente. Me gustó mi pequeño momento con Roxanne. Creo que también podríamos crear magia. De inmediato pienso en eso de conocer a tus héroes. A veces no deberías hacerlo, o tal vez sí. Quién sabe.»