Brie Bella: «Mis hijos no pueden ver a Jon Moxley»

Podría entenderse que los hijos de Brie Bella no quieran saber nada de Jon Moxley teniendo en cuenta que él fue quien traicionó y retiró a su padre, Bryan Danielson.

The heel turn no one saw coming. Great work by Moxley!#AEWAllOut pic.twitter.com/eE1v9Hk1jM — Steven Muehlhausen (@SMuehlhausenJr) September 8, 2024

No obstante, en realidad, se trata de otra razón por la que su madre no les deja ver los combates del Death Rider, y un buen ejemplo fue el que tuvo con Adam Page en AEW All In: Texas.

Bella: “No dejo que nuestros hijos vean nada de lo que hace Moxley porque sé que va a ser muy violento«. Danielson: “Un momento. Tú fuiste la que encendió la televisión cuando luché contra Ricky Starks en ese Strap Match». Bella: “Hasta que empecé a ver… y luego lo apagué«. Danielson: “Pero sabías que era un Strap Match. Para los que no saben lo que es, estás conectado con una correa de cuero, y luego se golpean con la correa. Y ella dejó que los niños lo vieran con sangre por todos lados y luego les dijo que era kétchup, ¡y ahora tenemos que mantener esa mentira por el resto de nuestras vidas!”. Bella: “Ahora Birdie dice: ‘¿Están echando kétchup por todas partes?’”.

En el mismo episodio de su pódcast, Nikki and Brie Show, la hermana de Nikki Bella adelanta que estará en la ciudad de WWE SummerSlam 2025:

“Voy a estar en SummerSlam… bueno, en realidad, no estaré en SummerSlam, pero sí estaré en Nueva York durante el fin de semana de SummerSlam. Nikki y yo estamos súper emocionadas porque tenemos un evento de vino, DraftKings, y más cosas. ¡Sigan nuestras redes sociales y verán los lugares donde podrán encontrarnos y unirse a algunas actividades divertidas!”.