La lucha que va a determinar al nuevo Campeón Intercontinental WWE es Daniel Bryan contra AJ Styles. Dos de los mejores luchadores del mundo, de la historia, van a verse las caras por un título que antaño tenía un enorme prestigio, por un título al que podrían devolvérselo si a cualquiera de los dos le dan la oportunidad. Es pronto para adelantar cómo será el nuevo reinado, ahora más bien es momento para hablar de quién va a conseguir la victoria. Continuando con el rumor surgido recientemente de que será "The American Dragon" el que triunfe en la final del torneo por el trono.

► ¿Brie Bella filtró foto del título Intercontinental?

Un rumor puesto sobre la mesa, supuestamente, por Brie Bella, que habría cometido el error de publicar en redes sociales una imagen del campeonato en su casa. Un movimiento por parte de la ex luchadora que muchos fanáticos no pasaron por alto y que ella misma habría eliminado al darse cuenta de su equivocación.

No obstante, esta publicación no es legítima. Felix Upton, de Ringside News, informa que en realidad no fue un error ni una filtración. Reporta que WWE Fan Talk Show, quienes lanzaron la imagen anterior, confirmaron que la foto se hizo en su propia cocina, no en la de la gemela.

Cabe mencionarse que esto no confirma nada con respecto al resultado del combate; Bryan todavía podría ser el nuevo campeón. Por otro lado, también podría salir derrotado de la final pensando en que quizá quiera pasar un tiempo fuera de acción para estar con su segundo hijo.