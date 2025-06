Brie Bella: «Estoy esperando la llamada de WWE»

En cuanto WWE se ponga en contacto con ella, Brie Bella regresará, como ya ha hecho su hermana Nikki Bella. Precisamente la «Fearless» comentaba esto recientemente:

Y ahora su gemela y también miembro del Salón de la Fama se muestra dispuesta a activar nuevamente el «Brie Mode» mientras habla durnate los Nickelodeon Kids’ Choice Awards:

Brie Bella revealed on the Kids’ Choice Awards carpet that she’s ready for a WWE comeback but hasn’t received the call yet, and her number is still the same! pic.twitter.com/BNxiE2Wc92

— Nikki Bella Source (@nikkigarcialove) June 22, 2025