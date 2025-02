Brie Bella: «Buddy es un luchador natural»

Cuando tienes como padre a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y como madre a una miembro del Salón de la Fama de la WWE no sorprendería a nadie que fueras luchador profesional. ¿Ese va a ser el caso de Buddy, el hijo de Bryan Danielson y Brie Bella? Todavía es demasiado pronto para saberlo ya que únicamente cuenta con cuatro años el pequeño guerrero.

Aún así, su mamá ya ve que tiene un talento natural para la lucha, según explica en Redefined with Leslie & Arielle.

«Sería un honor solo por el hecho de que ella querría seguir mis pasos. Definitivamente sería como, ‘Uff, está bien.’ Mi hijo va a ser el que lo logre. Es un luchador natural. La forma en que agarra un brazo. La forma en que hace el enganche. La forma en que incluso se mueve de una pierna a otra. Eso es natural, la forma en que se mueve su cuerpo.

«Mi hija es extremadamente artística y odia los deportes. Intentamos con un campamento de fútbol este verano pasado porque sabe que yo lo jugaba cuando era joven. ‘Está bien, voy a intentarlo.’ La dejo allí, vengo a recogerla y veo su cara. Se ve angustiada. Pienso, ¿pasó algo? ¿Hubo algún problema con una niña mala? La tomé y le pregunté, ‘¿Estás bien?’ Me mira con la cara roja. Llegamos al auto y me dice, ‘No me gusta el fútbol. Me hicieron correr. Me empujaron.’ Pensé que sería inteligente ponerla como portera. No le gustó que le patearan balones. Intenté con tenis y otros deportes. Ella me dice, ‘Mamá, simplemente no me gustan los deportes.’ Es increíble con el arte y está empezando a tocar el piano. Ahí es donde la veo prosperar y feliz. Creo que esa es su verdadera vocación.»

“Buddy loves when I powerbomb him at the house. If I won, he said he wanted me to powerbomb him in the ring. I was going to, but he was too busy chasing the confetti.”

more like Bryan Danielson was about to hit a Tiger Driver before Brie stopped him!pic.twitter.com/2L21Ordw6Q

— AIR (@AIRG0LD) September 18, 2024