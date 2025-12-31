Brie Bella admite que su regreso al ring depende de los fans

Nikki Bella hizo un sorprendente regreso a la WWE durante este 2025 que está por terminar, y ya ha competido con regularidad en la programación de Monday Night RAW, mostrando poco a poco que se está sacando el óxido por no haber luchado en varios años. Con su vuelta, los fanáticos especulan sobre un eventual regreso de su hermana Brie, pero nada se ha conocido hasta el momento.

► Brie Bella está entrenando para un eventual regreso

Durante una entrevista reciente con Adrian Hernandez, Brie Bella respondió al entusiasmo por su popularidad en línea y abordó directamente el creciente movimiento de fans que pide su regreso, y su respuesta fue sorprendente, ya que animó a los fanáticos a ejercer la suficiente presión como para que su regreso se hiciera realidad.

«¿Lo fui? ¡Dios mío! Bueno, sigue así, porque si te escuchan lo suficientemente fuerte, entonces dirán ‘si lo construyes, vendrán’. Así que espero que eso signifique que iré. Ya veremos».

Nikki Bella, quien estaba junto a su hermana durante la entrevista, intervino con una broma: «¿Eso significa que de verdad ganaré?». A lo que Brie respondió sin rodeos: «Me necesitas, chica. Me necesitas».

Esto se da solo unas semanas después de que Brie anunciara un gran regreso al ring en el podcast The Nikki & Brie Show, indicando además que se sentía más fuerte que nunca y que estaba lista para una última etapa en el ring, aunque es consciente de que la situación puede ser un poco más compleja que la de su hermana, debido a la situación de Bryan Danielson.