Brian Pillman Jr. habla de luchar con Jeff Jarrett y en AEW House Rules así como de reconectar con su familia en una reflexión sobre su presente personal y profesional durante una entrevista con Sean Ross Sapp. Para contextualizar, fue justamente en el primer y único hasta ahora house show All Elite donde tuvo su primera y única hasta ahora lucha con The King of the Mountain el 18 de marzo. En la misma charla, The Prince That Was Promised hablaba sobre la recuperación de Griff Garrison, su compañero en The Blonds, y su alianza con Brock Anderson.

This Brock Anderson and Brian Pillman Jr. promo is so simple yet so compelling. Exactly what AEW Dark should be constantly used for… to get guys better at this pro wrestling thing.pic.twitter.com/oHrPzDopWY — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) April 26, 2023

> Jeff Jarrett y AEW House Rules

«Fue genial. Quiero decir, hablando de un un house show. Estaba completamente lleno. Creo que el edificio tenía capacidad para unas 3.500 personas. Teníamos 3.400 personas allí. Fue un gran, gran momento para tener algunos combate muy relajados con una buena duración para ellos. No vas a salir y hacer un sprint de siete minutos. Yo y Jeff, luchamos durante 10-12 minutos, nos divertimos un poco y trabajamos con la multitud. Obviamente, hay reuniones, y saludos en estos house shows. Es una gran experiencia para los fanáticos y los luchadores sin toda la presión de la televisión. Así que creo que podría ser un gran lugar para que Brock y yo practiquemos y nos conectemos con el aficionados».

> Reconectando con la familia

«Oh, ha sido genial. Regresé a casa. Me volví a conectar con mi familia y mis amigos, mi sistema de apoyo. Conocí a una chica maravillosa llamada Kylie. Ella también lucha. Ha sido un gran apoyo para mí. He reconectado con el negocio. Ha sido grandioso. Nunca he estado más feliz. Nunca he estado más concentrado y nunca he estado en mejor forma».

Jacked to the gills and ready to go to whichever state or country AEW wants to bring me to next! Best shape of my life and I’m coming for everything they said I couldn’t have!!! 🐯🔥 See everyone at #AEWHouseRules May 12 & 13!!! pic.twitter.com/mI9thigzbe — Brian Pillman Jr. (@FlyinBrianJr) May 2, 2023

