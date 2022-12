Algunas fuentes dan a entender que William Regal tardó poco tiempo en lamentar su decisión de firmar con AEW, luego de su salida de WWE. Y una vez supimos que «The British Brawler» tuvo su última aparición sobre la casa Élite este pasado miércoles, al ser golpeado brutalmente vía MJF cual manera de sacarlo de las historias, EC3 expuso lo siguiente ante los micrófonos de The Wrestling Outlaws.

«Cuando llegó a AEW, me dijeron que él había dicho: ‘Lamento de inmediato esta decisión, me arrepiento. Hay un gran problema de madurez aquí dentro de la gerencia de la empresa’».

► El no tan fugaz paso de William Regal por AEW

Obviando que el testimonio de EC3 luce dudoso, si tenemos en cuenta cierta inquina que este gladiador guarda hacia AEW, ahora nos hacemos eco del de Justin LaBar, quien tampoco dibuja una estampa muy positiva de la estancia de Regal en la casa Élite.

So what I'm picking up is Regal done w/ AEW, back to WWE soon. Close w/ HHH but also his wisdom & coaching not appreciated/received the way you would think by some in AEW locker room who feel they have 6-figure multi year deals & Regal's advice is behind times or beneath them. — Justin LaBar (@JustinLaBar) December 5, 2022

«Pues lo que recojo es que Regal ha acabado con AEW, y volverá a WWE. Cercano a HHH pero también sus conocimientos y asesoramiento no fueron apreciados/recibidos de la manera que se pensaría por parte de algunos en el vestidor de AEW que piensan que tienen acuerdos multianuales de 6 cifras y los consejos de Regal están obsoletos o por debajo de ellos».

Tuit que contó con respuesta de un talento de AEW: Brian Pillman Jr.

This is not entirely true. There are several of us, myself included, who spent multiple hours before TV working with Regal and learning from him. Should there have been more? Maybe, but he and Danielson always had a solid audience around the ring before TV. — Brian Pillman Jr. (@FlyinBrianJr) December 5, 2022

«Esto no es completamente cierto. Varios de nosotros, yo incluido, pasamos varias horas antes del trabajo televisivo con Regal y aprendiendo de él. ¿Debería haber estado más? Quizás, pero él y Danielson siempre tuvieron un público sólido alrededor del ring antes de los shows televisivos».

A su vez, replicada por LaBar.

Brian, I'm glad you're speaking out because the biggest thing of what I said is "some." If you or any others were picking his brain…good on you and best of luck! — Justin LaBar (@JustinLaBar) December 5, 2022

«Brian, me alegro de que hables porque lo más importante de lo que dije es ‘algunos’. Si tú o algunos otros aprendisteis de él… ¡bien por ti y que tengas la mejor de las suertes!»

Pillman corrobora parte de lo dicho por LaBar, y lo cierto es que alimenta la imagen de un Regal poco convencido de su cambio de aires. Queda claro que el affaire de Regal con AEW propiciará más reacciones próximamente y nosotros estaremos atentos.