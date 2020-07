Brian Ortega se metió con "The Korean Zombie" por retar al campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski. El pasado fin de semana en UFC 251, Volkanovski se enfrentó a Max Holloway en una revancha por su primera defensa del título.

La pelea muy disputada fue a favor de Volkanovski, ya que los jueces anotaron la pelea con 47-48, 48-47 y 48-47 tarjetas de puntuación. Él selló la victoria por decisión dividida muy delgada.

Muchos espectadores quedaron impresionados con su actuación en UFC 251, incluso el presidente de UFC, Dana White, no estuvo de acuerdo con su victoria por decisión dividida. El zombi coreano se puso del lado de White y criticó al campeón de peso pluma por su desempeño.

En las redes sociales, Chan Sung Jung retó al peleador por su enfrentamiento "vergonzoso" el sábado por la noche y aseguró a los fanáticos que lo acabará.

"Estoy respondiendo al combate por el título de ayer contra Volkanovski y Holloway. Para ser sincero, es vergonzoso que Volkanovski sea un campeón de mi categoría de peso. Dámelo, entonces no tienes que preocuparte por la decisión del juez. Como saben, no dejaré que los jueces decidan el resultado de mi pelea. Lo terminaré en la pelea por el título y eso es lo que los fanáticos de UFC quieren ver".

Esta no es la primera vez que The Korean Zombie se ha ido a la yugular de Volkanovski. En febrero de 2020, el prospecto coreano llamó al peleador por no poder terminar las peleas y afirmó que tenía "almohadas para las manos".

Brian Ortega critica al Korean zombie por retar a Alexander Volkanovski

La pareja ha sido vinculada recientemente a una pelea, aunque la pelea aún no es oficial. Por esa razón, Brian Ortega ha cuestionado si The Korean Zombie está evitando el posible enfrentamiento al desviar su atención hacia el campeón actual.

"Cómo vas a decir que no puedo pelear porque no puedo dejar mi país y luego decir que estás listo para pelear de repente. Acabo de hablar con algunas personas que me dijeron que puedes volar a Estados Unidos y volar a Fight Island (por la forma en que viven también en Corea). Así que, directamente hacia abajo para pelear contra Dana White, dijo que el ganador de nosotros recibe la oportunidad del título. Si no estás deprimido, no voy a tropezar Dana White, dame otro tipo con el que quieras verme pelear para ganar el título. No quiero viajes gratis".

Si los sobresalientes de peso pluma se enfrentan en un choque a finales de este año, el ganador podría obtener una oportunidad por el título contra Volkanovski. Dicho esto, The Korean Zombie podría potencialmente saltar sin hacer cola sin pelear contra Ortega para obtener una oportunidad en el cinturón.